Logan Paul revela su listado de películas favoritas

La Superestrella WWE y celebridad mundial Logan Paul explica las películas que más le gustan mientras habla con Benny Safdie, director de The Smashing Machine, película biográfica sobre el expeleador de la UFC protagonizada por Dwayne «The Rock» Johnson.

► Las películas favoritas de Logan Paul

Películas de “tipo masculino”

“Rocky 3 definitivamente está en mi lista. Me gusta porque él pierde estando en la cima y tiene que encontrarse a sí mismo. También me encanta la dinámica con Apollo en el gimnasio, y Mr. T es increíble.”

“También está El club de la pelea, por la increíble travesía intelectual que presenta. Pero mis dos favoritas recientes son películas de los hermanos Coen: No Country for Old Men y Sicario. La manera en que están filmadas y la interacción del cartel es impresionante.”

“Marea roja también está en la lista, y cualquier película de Gene Hackman. Por ejemplo, Butch Cassidy and the Sundance Kid, La leyenda del indomable… y Sin salida, Heat, El padrino, Tarde de perros. También Interstellar y El gran truco, que no recibe suficiente reconocimiento.”

Películas de acción y boxeo

“Si hablamos de películas de lucha o boxeo, Requiem para un luchador es una de las mejores que he visto, y también La caída de un ídolo con Bogart. Me gustan los westerns clásicos como Unforgiven, 3.10 Misión peligrosa, y Secreto oculto en el mar con Gene Hackman.”

Películas bélicas

“Francotirador, Rescatando al soldado Ryan, Apocalypse Now, Platoon… todas son películas increíbles que vale la pena ver. Me encanta cuando alguien me recomienda una película que nunca he visto, porque puedo disfrutar esa experiencia por primera vez.”