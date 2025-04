Logan Paul reta a Jey Uso por el Campeonato Mundial

Después de su victoria en WrestleMania ante AJ Styles, Logan Paul llegó muy motivado al programa de RAW de esta semana, donde de inmediato habló de lo grande que es.

Pero las cosas no quedaron ahí, pues insultó a Jey Uso, asegurando que un campeón no puede lucir con él y que el hombre del «Yeet» no merecía el título y le exigió una lucha.

En ese momento apareció Jey, quien aseguró que el título no se regala y que, si Logan lo quiere, tendrá que ganarse la oportunidad.

Logan respondió diciendo que Jey lucía estúpido y que le iba a quitar el campeonato, afirmando además que lo perdería igual que el Campeonato Intercontinental. Sin embargo, ese comentario no fue bien recibido por Jey, quien le propinó una superkick a Paul antes de abandonar el ring.