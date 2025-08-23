Logan Paul respondió a la provocación de John Cena

Durante el reciente WWE SmackDown, John Cena y Logan Paul protagonizaron un tenso cara a cara para calentar aún más la rivalidad que llegará hasta Clash in Paris. El público recibió a “The Maverick” con abucheos y cánticos en su contra, y mientras este se burlaba del público y de la carrera del 17 veces Campeón Mundial; sin embargo, Cena fue bastante mordaz en su promo, minimizando su contribución de «23 combates» en la WWE y acusándolo de utilizar a la compañía para promover su marca de bebidas Prime. Cena lo despidió con un Attitude Adjustment.

► Logan Paul y John Cena calientan su rivalidad

Logan Paul no se rinde tras ser destrozado verbalmente por John Cena en Dublín, y decidió replicar los dichos en su contra con una publicación en su cuenta de X, justificando cada palabra de lo que dijo en el programa y resaltando que él será el oponente más importante dentro de la gira de retiro del 17 veces Campeón Mundial.

«Mantengo cada palabra que dije anoche. Soy el luchador más auténtico de la WWE, y eso incluye al impostor profesional que se bebe una botella de PRIME en mi podcast y luego le falta el respeto en televisión por un refresco barato».

«La presión es alta y ME ENCANTA; por eso Logan Paul vs. John Cena será el mejor combate de su gira de retiro«.

Con Clash en París llegando en una semana, la guerra de palabras no hace más que incrementar la rivalidad que traen Logan Paul y John Cena, con el primero buscando convertirse nuevamente en el centro de atención de la WWE y tendrá un gran escenario y al público de Paris para demostrarlo.