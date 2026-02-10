Logan Paul: «Fue un honor recibir un suplex de Brock Lesnar»

En el reciente Royal Rumble que se llevó a cabo en Arabia Saudita, Logan Paul entró al combate desde el puesto número 20 y duró poco más de 25 minutos, aunque no eliminó a nadie. Eventualmente fue eliminado por Roman Reigns, quien terminó siendo el vencedor del combate.

► Logan Paul visitó Suplex City

Puede que el Royal Rumble 2026 no haya estado lleno de sorpresas, una de las cuales fue el regreso de Brie Bella, luego de permanecer 4 años retirada. Precisamente ela y su hermana Nikki fueron las invitadas en la reciente edición del podcast «Impaulsive» de Logan Paul para charlar sobre los combates. El excampeón de los Estados Unidos admitió ante las gemelas que se lo pasó genial en el combate, a pesar de ser eliminado y recibir un Suplex de Brock Lesnar.

«Me eliminó Roman Reigns y debo decir que fue un honor. Fui a Suplex City con Brock Lesnar. Fue genial. Te encanta verlo. Es como algo que tiene que pasar una vez. Y él lo sabía… Era solo un favor. Le pregunté tras bambalinas si podía hacerme un suplex. Fue un honor».

El YouTuber convertido en luchador profesional reveló a principios de enero que firmó un nuevo contrato con la WWE para convertirse en estrella de tiempo completo en Monday Night Raw. Paul forma parte de la compañía desde junio de 2022, y actualmente forma parte de The Vision, donde trabaja junto a Paul Heyman, Bronson Reed, Bron Breakker (ahora lesionado) y Austin Theory, y está pendiente conocer sus planes de cara a WrestleMania 42.