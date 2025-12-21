Logan Paul recibe desafío de un campeón de lucha

Logan Paul

Logan Paul no parece tener intereses en la lucha libre más allá de la WWE pero de ser así ya tiene un reto sobre la mesa de fuera de la compañía. Tampoco tendría previsto regresar al boxeo, deporte donde su hermano Jake Paul acaba de sufrir una derrota a manos de Anthony Joshua.

► Wyatt Hendrickson desafía a Logan y Jake Paul

Wyatt Hendrickson es un campeón de la NCAA y el presente monarca de la división de peso completo de la Real American Freestyle, trono que defendió ayer ante Mason Parris en el combate estelar del evento RAF 4.

Está en un mundo distinto al de los hermanos Paul pero está abierto a verse las caras con ellos, como reveló después del show (vía MMA Fighting):

“Esta mañana estaba viendo algunos momentos destacados de una pelea que ocurrió ayer en Netflix. Te digo una cosa: ese tal Jake Paul parecía que estaba intentando más derribos a las dos piernas que boxeando. Quiero ver a ese tipo aquí.

Si no es él, le encanta ir a por pesos pesados, pero su hermano Logan [Paul], si quiere, aquí estoy. Siempre. En cualquier momento. En cualquier lugar. Ahí estaré.”

Logan Paul
© WWE
