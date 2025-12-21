Logan Paul recibe desafío de un campeón de lucha

Logan Paul no parece tener intereses en la lucha libre más allá de la WWE pero de ser así ya tiene un reto sobre la mesa de fuera de la compañía. Tampoco tendría previsto regresar al boxeo, deporte donde su hermano Jake Paul acaba de sufrir una derrota a manos de Anthony Joshua.

This photo of Anthony Joshua’s KO of Jake Paul 🤯 pic.twitter.com/MtTxuCRuk0 — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 20, 2025

► Wyatt Hendrickson desafía a Logan y Jake Paul



Wyatt Hendrickson es un campeón de la NCAA y el presente monarca de la división de peso completo de la Real American Freestyle, trono que defendió ayer ante Mason Parris en el combate estelar del evento RAF 4.

ARE YOU NOT ENTERTAINED?!?! Wyatt Hendrickson DOMINATES Mason Parris in a 13-2 tech fall to remain the Heavyweight Champ of RAF! pic.twitter.com/ocZpOCpceF — The Barn Session – Wrestling Podcast (@TheBarnSession) December 21, 2025

Está en un mundo distinto al de los hermanos Paul pero está abierto a verse las caras con ellos, como reveló después del show (vía MMA Fighting):

“Esta mañana estaba viendo algunos momentos destacados de una pelea que ocurrió ayer en Netflix. Te digo una cosa: ese tal Jake Paul parecía que estaba intentando más derribos a las dos piernas que boxeando. Quiero ver a ese tipo aquí.

Si no es él, le encanta ir a por pesos pesados, pero su hermano Logan [Paul], si quiere, aquí estoy. Siempre. En cualquier momento. En cualquier lugar. Ahí estaré.”