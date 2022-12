Wiz Khalifa no es solo un rapero exitoso y famoso sino que también es co-propietario de la Professional Fighters League, una de las compañías de MMA más importantes a nivel mundial. Él mismo lleva cinco años entrenando para quizá algún día tener una pelea dentro de la jaula. Mientras tanto, la PFL sigue creciendo con el tiempo. El 25 de noviembre hicieron su último evento hasta ahora, PFL 10, en el que destacó, por ejemplo, la victoria de Larissa Pacheco sobre la invicta Kayla Harrison para ganar el Campeonato de Peso Ligero Femenil.

► Logan Paul rechaza a Wiz Khalifa y PFL

Dicho esto, una manera en que la empresa podría dar un gran salto es contar con una pelea de una celebridad como Logan Paul. No obstante, él no está interesado en hacerlo. Es interesante apuntar que el boxeador y luchador de WWE no ha indicado en ningún momento que realmente vaya a adentrarse en una carrera en las artes marciales mixtas. Al contrario que su hermano, Jake Paul, quien sí ha dado a entenderlo, ha jugado, ha insinuado… Y cuando Wiz Khalifa le propuso pelear en PFL recientemente en Impaulsive, lo rechazó de pleno.

«Maverick» dijo que necesita más que un millón de dólares para cambiar de opinión. Esto como respuesta a la misma propuesta, pues la Professional Fighters League organiza eventos cuyo ganador gana ese premio; también un campeonato si este está en juego. En cuanto al futuro de Logan Paul en los encordados, ya sea para boxear o para luchar, todavía no se sabe cuando lo hará.

¿Os gustaría ver a Logan Paul en una pelea de MMA?