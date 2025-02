Logan Paul quiso golper a Kai Cenat en Royal Rumble

Envuelto en la polémica de la eliminación de Drew McIntyre -se dice que «The Scottish Warrior» estaba enojado con él y LA Knight por interferir en su propia eliminación a manos de Damian Priest en la batalla real- Logan Paul casi empieza otra durante el Royal Rumble 2025 de la WWE.

«The Maverick» entró al combate en la última posición y fue el penúltimo eliminado a manos de John Cena después de haber él eliminado a CM Punk y AJ Styles en sus 11 minutos de acción.

Y una vez su participación estaba terminada, tuvo un incidente con el famoso streamer Kai Cenat del que Logan habla en el episodio más reciente de Impaulsive:

«Levanto la vista y ahí está Kai Cenat gritándome, y yo acabo de ser eliminado del Rumble. Estoy como ‘Bro, no necesito esta energía’, así que básicamente le eché toda la culpa de la derrota a él. Empezamos a discutir y él me respondió con todo. Estoy pensando: ‘¿Debería arriesgar mi trabajo y arrastrarlo por encima de la barricada?’«.

La próxima lucha de Logan Paul en la WWE va a ser el lunes 10 de febrero cuando enfrente a Rey Mysterio en Raw en una clasificatoria para Elimination Chamber. El 3 de febrero, la celebridad ayudó a The New Day a vencer a Mysterio y Dragon Lee. Y posteriormente los dos tuvieron una discusión entre bastidores.

Logan Paul speaks on his experiment with Kai cenat at the WWE pic.twitter.com/IOE0XB3Pb3

— Rak (@vvsrak) February 4, 2025