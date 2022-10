Si Logan Paul se queda el suficiente tiempo en WWE va a terminar luchando por todo el mundo. De momento, solo lo ha hecho en Estados Unidos (Arlington, Texas, en WrestleMania 38, y Nashville, Tennessee, en SummerSlam 2022). El 5 de noviembre lo hará en Riad, Arabia Saudí, en Crown Jewel 2022, donde luchará por el Campeonato Indiscutible contra Roman Reigns. «Maverick» no ha tenido todavía ningún combate en programas semanales pero estos son también una opción para viajar por el planeta entre cuerdas.

► Dónde más quiere luchar Logan Paul

Y es que el boxeador y celebridad de Internet tiene la intención de visitar más países como Superestrella. Por ejemplo, la India y Australia, como señala en su reciente entrevista con Verge Magazine. En el primero de ellos, además del Superstar Spectacle, la compañía podría abrir un Centro de Rendimiento y crear contenido localmente. Pero de momento no se ha anunciado ningún show para ninguno de los dos. Aunque antes o después van a volver a ellos, veremos si lo hacen junto a Logan Paul.

«Tengo dos países a los que estoy mirando. No me he olvidado de ti. Estoy haciendo el esfuerzo. India. Australia. Venimos duro, rápido, fuerte. Amo estos países. Nunca he estado en ninguno de los dos. Quiero ir, quiero hacer un gran espectáculo, y también vamos a lanzar PRIME allí, así que tengo muchas razones para ir. Me presentaré. Haremos la reunión y saludaremos. Seré el mejor babyface Saltaré desde la cuerda superior. La rana de cinco estrellas salpica a cualquier oponente. Adelante».

