Logan Paul: «¿Por qué me veo mejor los que llevan 15 años en la lucha?»

Logan Paul continúa ganando terreno en el mundo de la lucha libre profesional y esta semana lo dejó claro en su participación en el podcast Raw Recap, donde habló abiertamente sobre su reciente ataque a Jey Uso, actual Campeón Mundial de Peso Pesado de WWE.

Durante la entrevista, Paul respondió a los comentarios que Jey Uso hizo sobre él en Monday Night RAW, refiriéndose a él como un «Punk Ass YouTuber». El autoproclamado Maverick no se guardó nada y dejó claro que está harto de ser subestimado por sus orígenes digitales.

“Sí, se equivoca. No lo culpo. Solo busca titulares. Ya no soy YouTuber. Estoy reduciendo esa narrativa a la mitad ahora mismo y lo demuestro cada vez que lucho. Cuando estoy ahí, si soy YouTuber, ¿por qué me veo mejor que mis compañeros que se dedican a esto a tiempo completo, que llevan 15 años en esto? Deben quitarme esa maldita etiqueta de Youtuber”, sentenció Paul.