Logan Paul: «Perdí en Royal Rumble por culpa de Kai Cenat»

Hablando de WWE Royal Rumble 2025, reveló que quiso golpear a Kai Cenat, acusó a John Cena de traicionarlo, y ahora Logan Paul vuelve contra el famoso streamer. En realidad, todas sus declaraciones a las que hacemos referencia provienen del episodio más reciente de su podcast, Impaulsive.

► La culpa fue de Kai Cenat

«Me encanta Kai. Me invitó a su stream antes de la lucha, lo cual estuvo increíble. Estábamos ahí, y me dijo: ‘Atlanta no estaba contigo.’ Yo le respondí: ‘¿De qué hablas? Todo el mundo me ama.’ Le pregunté: ‘¿Vas a apoyarme o a abuchearme?’ Básicamente me dijo: ‘No voy contigo. Te voy a abuchear.’

Después de que me eliminaron, no escucho ninguna voz; ni la de mi mamá, ni la de Mike, ni la de Nina [Agdal]. Todas las voces suenan igual, excepto la de Kai Cenat. ‘Yo chat.’ Lo escucho. ‘¿Es Kai diciendo esto?’ Seguro, miro hacia arriba y ahí está Kai Cenat. ‘Está gritándome.’ Acabo de ser eliminado del Rumble. No necesito esta energía. Básicamente, le echo toda la culpa de mi derrota.

Empezamos a lanzarnos cosas el uno al otro. Él me responde con más intensidad. Mientras tanto, estoy pensando: ‘¿Arriesgo mi trabajo y lo arrastro por encima de la barricada?’ Ni siquiera sé cómo me eliminaron del Rumble. Jey Uso me dio una patada en la cara. Me tambaleé, me sujeté de las cuerdas. Pensé que estaba bien. De repente, una fuerza me golpea en el pecho y salgo volando por encima de la cuerda.

Miro hacia arriba y pienso: ‘¿Qué carajo fue eso?’ No veo nada. Solo veo las luces brillantes y mis sueños destrozados de victoria. Estoy sentado ahí y lo único que veo es a Jey Uso solo en el ring. Fue como si hubiera visto un fantasma. Lo último que necesito en ese momento tan humillante es a Kai Cenat gritándome.»