Logan Paul no volvería al boxeo: «WWE al 100%»

La celebridad Logan Paul ha tenido cuatro combates de boxeo hasta ahora. Uno amateur con su (entonces) futuro amigo y socio KSI en 2018. Una revancha profesional entre ambos de la que salió derrotado en 2019. En 2021, protagonizó una exhibición con Floyd Mayweather Jr.. Y su única victoria (por descalificación) fue ante Dillon Danis en 2023.

► WWE sí, boxeo no

No es una gran carrera como púgil más allá de la fama y el dinero pero parece ser que «The Maverick» no tiene intención de tener más peleas ni obtener más triunfos. Esto indica su amigo Mike Majlak, con quien también comparte el pódcast Impaulsive, en una reciente entrevista con TMZ:

«Creo que va a luchar en la WWE por el resto de su vida, y eso es todo«.

Si Logan Paul volviera al boxeo, ¿contra quién te gustaría que peleara? ¿Y en la WWE cuando regrese? Por ahora, la última lucha la tuvo contra John Cena en el evento premium Clash in Paris.