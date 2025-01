Logan Paul: «No me comparen con Bad Bunny»

Logan Paul le tiene ganas a Bad Bunny. Hace solo unos días, lo desafiaba. No cabe duda de que sería un combate tremendo para WrestleMania 41. Pero se desconoce cuando el músico va a regresar a la WWE. Mientras, el youtuber, empresario o boxeador va a participar en el Royal Rumble 2025, donde entrará en la posición 30. Además de tener una pelea con su hermano, Jake Paul, el 27 de marzo.

► Luchadores y celebridades

Esa última posición evita que Bunny salga después de Logan a la lucha y lo elimine, aunque no que se de el mismo resultado apareciendo antes el cantante de ‘Efecto’, ‘Un ratito’ o ‘Chambea’. Pero de momento solo podemos especular con ello. En cambio, con lo que no hace falta hacerlo es con que Paul quiere medirse con Bad. Veamos lo que dice en un reciente vlog en YouTube:

«Vi algo loco en línea. Vi a Bad Bunny decir: ‘es un hecho’—y esa fue la palabra que usó—que él es el mejor luchador celebridad que existe. La gente comentando ‘Logan Paul esto, Logan Paul aquello’. Aquí está mi opinión sobre eso. En realidad, creo que tiene razón. Bad Bunny es un luchador celebridad fantástico. Palabra clave: celebridad.

Yo soy un luchador. Nací, crecí y fui criado para esto. No me comparen con él. Hay una gran diferencia entre una estrella del pop llamada como un conejo y una superestrella a la que llaman The Maverick. Hay niveles en esto.

Si alguna vez quiere enfrentarse a mí… está bien, Mr. Bunny. Los Mavericks como yo desayunan conejos como tú.»

¿Quién te gusta más?