«The Maverick» Logan Paul sorprendió a los fanáticos de WWE aplicando el Springboard Moonsault contra «The Megastar» LA Knight en su combate por el Campeonato de Estados Unidos en SummerSlam 2024. Ello no le valdría para llevarse la victoria, como tampoco la ayuda del músico Machine Gun Kelly.

► Logan Paul retira el Springboard Moonsault

Y si no le valió entonces no le valdrá en adelante pues la celebridad confirma que hará nuevamente ese movimiento. Lo hace en un episodio reciente de su pódcast, Impaulsive, mientras conversa con el miembro del Salón de la Fama The Undertaker, quien recientemente se mostró preocupado por la longevidad de los luchadores.

«Como alguien nuevo, que está llegando a comprender este negocio realmente intrincado, WWE es lo más difícil que he hecho. Cuando llegué aquí, sabía que podía sorprender a la gente con estos movimientos que puedo hacer. Todavía es muy divertido y hay una parte de mí que se pregunta, ‘¿Hasta dónde puedo llevar esto?’ Un día estoy seguro de que obtendré la respuesta a esa pregunta. Con la colisión con Ricochet, no fue un gran aterrizaje. Me quitó un poco de mí y de mi alma. Estas cosas pasan.

«Trabajé en ese movimiento durante meses porque sabía que estaba en Cleveland y en mi ciudad natal. Lo haré una vez en mi vida y nunca lo volveré a hacer porque es extremadamente difícil y peligroso. Básicamente no hay margen de error. Hice que nuestro árbitro secretamente pusiera su axila en la cuerda y la secara. Si hay aceite allí, te resbalas cuando haces el movimiento. Estoy envidioso de chicos como Roman (Reigns) que no tienen que arriesgar todo su cuerpo, salud y bienestar porque la gente está tan involucrada en la historia. Esa es la parte más difícil».

¿Qué opinas de las palabras de Logan Paul?

