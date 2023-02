Logan Paul hizo una aparición sorpresa en el Royal Rumble varonil luego de haberse lesionado en Crown Jewel, sorprendiendo a todos en el evento al ingresar en el turno número 29, obteniendo un gran recibimiento por parte del Universo WWE. No estuvo mucho tiempo, pero hizo bastante mientras formó parte del combate: eliminó a Seth “Freakin” Rollins y también logró junto a Ricochet una maniobra espectacular donde ambos chocaron el aire, y de la que todo el mundo está hablando hoy en día.

► Logan Paul sigue realizando sus maniobras arriesgadas en WWE

Una vez que Royal Rumble quedó atrás, Logan Paul se tomó el tiempo para reflexionar sobre la loca maniobra que tuvo con Ricochet en el evento. Mientras hablaba en su podcast Impaulsive, la reconocida celebridad afirmó que pensó que era una maniobra imposible, pero se sintió eufórico después de poder ejecutarla.

“El movimiento, ambos hacemos un trampolín… cuando me propusieron este movimiento, pensé, ‘¿es eso posible?’ Generalmente, cuando tengo esa reacción, es algo bueno porque si es (posible), es increíble. No creo que se haya hecho antes. Los puristas de la lucha tal vez me criticarán por esto, pero no creo que se haya hecho antes, que es lo que me gusta hacer. Me gusta perseguir esos momentos que son realmente frescos y crear ese revuelo en las redes sociales. En el aire, Ricochet y yo nos tiramos la ropa el uno al otro a 1000 millas por hora y luego, cuando aterrizamos, porque estamos cayendo desde siete u ocho pies, me arrastro fuera del ring, tengo algo de tiempo allí para sentarme en el borde. Alguien me dio PRIME, saludo a esa persona. Volví al ring y logré terminarlo.”