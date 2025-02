Logan Paul: «Los fans de WWE realmente me odian»

Está claro. La mayoría de los aficionados de WWE no quieren a Logan Paul. En la mayoría de las arenas en donde se presenta, el talentoso luchador y celebridad de WWE, es abucheado de manera bastante sonora.

Bueno, no faltan los momentos en donde hace cosas tan fabulosas o tan atléticas en el ring, que se roba los aplausos de los aficionados.

► Logan Paul asegura que los fans de WWE realmente lo odian

«Creo que tengo ‘go away heat’. Así es, los fans realmente me odian y quieren que desaparezca. Así que la única razón por la que funciona ese odio hacia mí es porque soy un gran luchador. Hay una parte del público que realmente piensa: ‘Saquen a este tipo de aquí'».

Sin duda alguna, pese a que los fans lo abuchean, seguramente, la gran mayoría también lo respeta porque ha demostrado en grandes luchas ante Roman Reigns, Cody Rhodes y LA Knight, que ama la lucha libre y tiene bastante talento en el encordado. Recordemos que Logan tuvo el Campeonato de los Estados Unidos WWE durante 273 días.

Bueno, parece ser que no solo los fans de WWE lo odian, pues en Japón no lo quieren de a mucho y Egipto lo tiene vetado y no le permite ingresar al país, según se reveló recientemente.