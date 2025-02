Logan Paul: «Los fans de WWE no son sofisticados»

Logan Paul no tiene la mejor opinión de los fanáticos de la WWE que lo abuchean en cada una de sus apariciones en Raw, SmackDown o los Premium Live Events. A nadie le tomará por sorpresa ya que eso mismo demuestra en las mismas; sin ir más lejos, antes, durante y después de su reciente combate con Rey Mysterio en el que se clasificó para participar en Elimination Chamber 2025.

«The Maverick» recibió al comentarista líder de la compañía, Michael Cole, en el último episodio de su pódcast, Impaulsive, y nuevamente atacó al respetable. Todo comenzó cuando Cole mencionó que la narración de historias de la WWE demuestra que los fans son sofisticados. Ya nos hicimos eco de sus palabras sobre que WWE ya no es lucha libre profesional.

«Creo que nuestros fans son muy sofisticados ahora«, comienza diciendo la voz de la empresa.

A lo que Logan pregunta: «¿Estás seguro de eso?«.

Pero Michael no muestra dudas: «Sí, mucho«.

Sin embargo, Paul tampoco en su pensamiento: «A veces, cuando camino hacia el ring y miro hacia afuera, la última palabra que me viene a la mente es sofisticación. Los miro a los ojos y pienso: ‘Vaya, no pasa nada’. Lo digo en serio».

Ahora queda que el Universo WWE responda a estas declaraciones de Logan Paul. Seguro que no ocultarán su disconformidad cuando vuelvan a verlo, lo cual quizá no sea hasta el 1 de marzo, en el segundo evento premium de WWE en 2025, donde la celebridad va a buscar ganarse una oportunidad titular en WrestleMania 41.

