Logan Paul: «Los fanáticos querían que me despidieran»

A inicios del mes de mayo, WWE despidió a varias Superestrellas, tanto de NXT como del elenco principal, y muchos fans se sorprendieron por la cantidad de despidos, en especial los de Braun Strowman y Dakota Kai, quienes ya estaban consolidados y tuvieron cierta regularidad en televisión durante este año.

► Logan Paul se ve como futuro Campeón Mundial

A raíz de los recientes despidos, Logan Paul mencionó en la reciente edición de su podcast Impaulsive que algunas personas estaban molestas porque no lo despidieron durante la última ronda de recortes de la WWE a principios de este mes. El ex Campeón de los Estados Unidos justificó su permanencia en el hecho de que no tendría sentido despedir a alguien que es un futuro Campeón Mundial de Peso Completo.

«Oye, algunos están enojados. Algunos están enojados porque no me despidieron en esta última ronda de despidos de la WWE. Despidieron a mucha gente. No a tu chico. Así que estaban enojados por eso. Oye, como yo lo veo, no se puede despedir a un futuro Campeón Mundial de Peso Completo. Sería ridículo».

Logan Paul no es un luchador a tiempo completo, pero ciertamente ha tenido algunas actuaciones destacadas en el ring, lo cual refleja su compromiso con la industria. Actualmente, se encuentra en una rivalidad con Jey Uso, a quien retará por el Campeonato Mundial de Peso Completo en el próximo Saturday Night’s Main Event que se celebrará el 24 de mayo, aunque previamente tiene programada una aparición en el Monday Night Raw de este lunes.