Logan Paul lanza un desafío a Bad Bunny

Bad Bunny ponía los dientes largos a los fanáticos de WWE recientemente con estas declaraciones:

«Quiero hacerlo una vez más. Quiero poner mi vida en riesgo en el ring. Siento que no me arriesgué lo suficiente, y quiero hacerlo. Quiero asustar a mi madre. ¿Cuándo? No lo sé. Mantenemos contacto con la gente de WWE, siempre estamos atentos a lo que sucede. Quiero hacerlo a tiempo completo y ser un villano. Eso es lo que me encantaría (risas)».

► ¿Logan Paul vs. Bad Bunny?

Y ahora Logan Paul sube la apuesta lanzándole un desafío desde Instagram:

«Entonces entra al ring conmigo«.

¿A quién no le gustaría ver ese combate de celebridades? Es nivel de WrestleMania. No solo porque ambos son enormes estrellas mundiales sino porque también han demostrado un notable talento para la lucha libre. Pero, al menos de momento, Bad Bunny no ha contestado a Logan Paul.

Por otro lado, estos días también hablamos de que quizá Logan enfrente a Gunther en la gran cita de WWE en 2025. Ambos son combates distintos pero cualquiera de ellos podría ser espectacular. Y atendiendo a este último, ¿y si Paul es el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo? ¿Y si luego defendiera el título contra Bunny?

