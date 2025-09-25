Logan Paul lamenta el asesinato de Charlie Kirk

El activista político Charlie Kirk fue asesinado mientras hablaba en un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre de 2025. La noticia sigue dando la vuelta al mundo dos semanas después y la gente no deja de hablar de ello. En esta ocasión vamos a conocer el punto de vista de Logan Paul. Por lo que se sabe, ambos no tenían ninguna relación, de la misma manera que tampoco Kirk con la WWE, más allá de su cercanía con el miembro del Salón de la Fama y presidente de Estados Unidos Donald Trump.

La celebridad de internet y luchador compartió su perspectiva mientras hablaba recientemente con el icono de Hollywood Charlie Sheen en su pódcast, Impaulsive:

“Extremadamente pesado… sentía como si estuviera cargando algo encima. Hablé una hora con Bradley Martin y le mandé un mensaje a George Janko, que era cercano a él, para darle mis condolencias. También escribí a otras personas para desahogarme un poco sobre el tema. Después dije: ‘Apago mi teléfono’ y me fui a dormir como dos horas, porque se sentía demasiado jodidamente pesado. Pesado. Pesado es la palabra. Es una tragedia sin sentido, tan horrible… tienes razón, todavía no se han escrito las palabras para describirlo.”

“Charlie tenía mi edad. Él tenía 31. Tú tienes 31. Yo tengo 30. Era padre de dos hijos. Un tipo al que siempre respeté. No estuve de acuerdo con todo lo que decía, pero respetaba que siempre se exponía y abría la conversación, sobre todo en salas donde sus opiniones eran la minoría. Recibía a todos, y eso lo respetaba mucho. Lo veía a veces, tan articulado, que sentía que podría llegar a ser presidente algún día. La verdad, pensé: este tipo podía haber sido presidente de Estados Unidos un día. Era joven, tenía tiempo para pulir sus creencias y construir su plataforma. Estaba en la ruta política.”

“Cuando pasó, también tuve la sensación de: ‘joder, la historia de Estados Unidos quizá acaba de cambiar de rumbo’. Ese efecto mariposa, de escala sísmica, fácilmente podía alterar el curso de la historia estadounidense. Y no es una exageración decirlo. Aunque no fuera presidente, iba a seguir haciendo lo que hacía, inspirando a gente, cambiando creencias a través del diálogo. Él no humillaba a nadie, no avergonzaba a nadie, no intentaba hacerse el listo para dejarte mal. Decía: ‘Aquí está lo que sé, lo que creo. Ahora dime tu lado’.”

“Cuando ves sus clips, era un increíble reciprocador de energía. Si alguien se acercaba con timidez o apertura, él respondía suavemente. Si alguien lo atacaba con rudeza, él respondía con firmeza. Era muy bueno en eso. Podías estar en desacuerdo con sus ideas, pero no podías negar que era un orador increíble, un gran debatiente, una fuerza en este espacio.”

“Era como si una estrella gigante en el cielo de repente se apagara. Es como… joder. La vida a veces parece inexplicablemente injusta.”