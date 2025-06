Logan Paul: «John Cena me dijo: No puedes hacerlo»

Logan Paul reflexiona sobre su lucha en Money in the Bank 2025 en un nuevo episodio de su show IMPAULSIVE. La celebridad de WWE se unió a John Cena y ambos cayeron ante Cody Rhodes y Jey Uso debido a una interferencia de R-Truth.

El famoso habla primero sobre el springboard moonsault que hizo contra su oponente samoano encima de la mesa de comentarios:

«Estoy bien, salvo por este hematoma en la espinilla. Sí, se está hinchando… Antes del combate, le digo a John Cena: ‘Oye, quiero meter este spot’. Él me mira y dice: ‘Tú no puedes hacer ese salto’, y yo: ‘Te juro por Dios que sí puedo’. John es lo máximo. Pero con toda sinceridad, me repite: ‘No puedes hacer ese salto’, y yo pensando: ‘¡Está bien, amigo!’ Y me di cuenta de que nadie… exitosamente, no tanto, lo había hecho, pero yo sí creía que podía lograrlo. Fue bien ejecutado y estoy jodidamente vivo, pero fue una caída muy dura. Muy dura… Cuando aterricé, honestamente no sabía si me había roto las dos jodidas espinillas.»