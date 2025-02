Logan Paul: «John Cena me traicionó»

Aún no saliendo victorioso del combate ni realizando una gran actuación, como es habitual en él, Logan Paul sacó mucho del Royal Rumble. Para empezar, una notable polémica relacionada con Drew McIntyre. Para continuar, el suceso no está claro si real o no en el que quiso golpear al famoso streamer Kai Cenat. Puede que también un combate en WrestleMania 41 contra AJ Styles ya que este podría buscar venganza contra «The Maverick» por haberlo eliminado en la batalla real. También sacó a CM Punk, pero este parece que enfrentará a Roman Reigns y Seth Rollins en el gran evento de la WWE.

John Cena eliminated Logan Paul from the WWE Royal Rumblepic.twitter.com/tMD7MdoARs — Dexerto (@Dexerto) February 2, 2025

► Una traición

O es posible que sea él mismo quien se venge de John Cena por eliminarlo de la lucha. Esto no parece probable, al menos en un futuro cercano, ya que el 16 veces Campeón Mundial está confirmado para participar en Elimination Chamber y buscar una oportunidad titular en «The Grandest Stage of Them All». De todas maneras, Logan acaba de publicar un video en YouTube enfocado justamente en «The Champ» y en que lo sacó por encima de la tercera cuerda en el Royal Rumble. En el mismo, entre muchas otras declaraciones, la celebridad tacha de traicionero al líder de la Cenation por sus acciones:

«Siendo honesto, me siento un poco traicionado por John Cena. Lo he admirado toda mi vida, y luego me lanza fuera del ring como si fuera basura. Hice su show, hermano. Estuvimos manejando juntos en un auto durante tres horas, ¿y me lanza por encima de la cuerda?».

Quizá ambos luchadores den continuación a esta cuestión en el futuro. ¿Qué opinas de las palabras de Logan Paul sobre John Cena?