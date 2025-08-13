Logan Paul: «John Cena me decepcionó»

Logan Paul va a ser el oponente de John Cena en el siguiente evento premium de la WWE, Clash in Paris, el próximo 31 de agosto. En poco tiempo de rivalidad, haciendo gala de sus cualidades, los dos han logrado crear un ambiente propicio para que todos los fanáticos están deseando disfrutar de ese choque en la capital de Francia.

► Logan Paul vs John Cena

Los dos luchadores ya se han dicho de todo y se han atacado bien mutuamente, también en un aspecto físico, pero parece que lo que más ha molestado de momento al «Maverick» del «Mejor de Todos los Tiempos» no fue nada de eso sino que regresara al bando de los buenos después de aproximadamente seis meses como villano:

“Personalmente, estoy un poco decepcionado con Cena, como fan y como alguien que lo conoce. Vi su giro hacia heel y pensé: ‘Está bien, bienvenido al lado brillante. Solo sé tú mismo y la gente te aceptará por eso.’ Pero luego el cambio de vuelta a tratar de ser babyface me hace sentir que está buscando validación externa y que se deja guiar por el público en lugar de por sí mismo. Para mí, se siente como si estuviéramos viendo una crisis de la mediana edad en vivo. Hablo en serio.

Me encantaba John Cena, tuvimos un tag y pude trabajar un poco con él y ver cómo era realmente. Ojalá fuera más como yo y simplemente fuera él mismo. Hablo en serio. Creo que necesita encontrarse a sí mismo y dejar de intentar complacer a la multitud para su propia validación personal. Solo creo que debería haber elegido un camino y haberse mantenido en él. Como dije, ¿quién eres? ¿Realmente lo sabes? ¿Lo haces solo porque el “jefe final” lo dice o porque Triple H lo dice? ¿Estás siendo manipulado por los que tienen el poder? ¿Por qué no simplemente eres tú mismo y eres el GOAT, John Cena? Vi que eso se desvaneció un poco y debo decir que no me gusta.”