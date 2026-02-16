Logan Paul impone nuevo récord Guiness tras vender su carta

Durante el pasado fin de semana, Logan Paul subastó su famosa carta de Pokemon, que en su momento fue la más cara cuando la compró originalmente por 5,3 millones de dólares y, como es bien conocido, la lució colgada del cuello durante su entrada a WrestleMania 38 en el AT&T Stadium en el 2022, lo que la convirtió en una de las tarjetas Pokémon más reconocibles del mundo.

► Carta de Logan Paul se vendió en más de 16 millones de dólares

Logan Paul acaba de convertir su carta de Pokémon en un récord mundial Guinness y la ha cobrado por la gran suma de 16,4 millones de dólares, convirtiéndose oficialmente en la tarjeta coleccionable más cara jamás vendida en una subasta. Tras alcanzar los 12,5 millones de dólares en la recta final, una puja tardía elevó el precio a más de 16,4 millones antes de que se hiciera oficial el precio. El veterano subastador Ken Goldin confirmó el hito en X.

«¡Oficialmente un @GWR a la tarjeta coleccionable más cara jamás vendida en una subasta! 🙏».

El comprador pudo encontrarse en vivo con Logan Paul durante la transmisión. Se trata de AJ Scaramucci, cofundador de la firma de inversión Solari Capital, anunció que había conseguido la histórica tarjeta. Scaramucci explicó que la compra forma parte de una misión personal mucho mayor:

“Estoy en plena búsqueda de un tesoro planetario. Estoy en la búsqueda de un fósil de dinosaurio T-Rex; está en mi lista. Voy a comprar la Declaración de Independencia. Y no me detendré ahí. Esto fue solo el principio”.