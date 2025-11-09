Logan Paul ha quedado libre de una demanda por estafa

Durante los últimos años, Logan Paul fue demandado por estafa, aunque devolver el dinero que sus fans invirtieron en CryptoZoo, un supuesto videojuego con beneficios NFT y para ganar dinero que este prometió en el 2021, pero las cosas no salieron bien ya que el juego nunca se lanzó.

► Logan Paul fue demandado en el 2023

Durante el reciente boletín del Wrestling Observer, Dave Meltzer informó que Logan Paul quedó libre de la demanda por criptomonedas presentada originalmente en febrero de 2023.

«El ex cofundador de CryptoZoo ($Z00) anunció este juego basado en NFT en 2021, donde los usuarios podían comprar, vender e intercambiar animales digitales e híbridos. El juego nunca se lanzó, lo que enfureció a los inversores que se sintieron estafados. El juez Alan Albright, quien presidió el caso recientemente, lo desestimó el 29 de octubre, desestimando además las 27 reclamaciones de los demandantes que mencionaban a Paul. Un juez anterior del caso dictaminó que los demandantes no presentaron pruebas que vincularan directamente a Paul con las pérdidas sufridas. Tras cambiar de estrategia, Paul presentó una demanda contra sus antiguos socios en este proyecto, Eduardo Ibáñez y Jake Grenbaum, acusándolos de estafadores que mintieron sobre sus currículos, conocimientos, experiencia e intenciones, y de fraude y engaño.»

A pesar de su presencia en la WWE y de haberse zafado de esta demanda en su contra, Logan Paul aún enfrenta otras, incluyendo una del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, que alega que su empresa de bebidas Prime utilizó lenguaje oficial relacionado con los Juegos Olímpicos sin autorización. Además, la empresa está siendo investigada por el contenido de sus bebidas, incluyendo el alto contenido de cafeína y la presencia de sustancias químicas peligrosas, conocidas como PFAS, en las botellas de Prime.

Mientras tanto, el excampeón de Estados Unidos regresó a WWE RAW el lunes pasado, declarando su intención de luchar contra CM Punk por el Campeonato Mundial de Peso Completo, y al final del programa, dio la impresión de que «The Maverick» se había aliado con The Vision.