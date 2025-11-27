Logan Paul gira todo a su favor: «No tenía la promo escrita en mi mano»

El pasado viernes en SmackDown, los fans hicieron estallar las redes sociales porque, por un descuido, Logan Paul dejó ver que tenía su promo escrita en la mano. Pues bien, en su habitual vlog, Logan Paul aprovechó para reírse un poco de él mismo, y darle la vuelta a la tortilla.

Logan Paul dijo que, supuestamente, no tenía escrita su promo en la palma de su mano. Estas fueron sus palabras:

► Logan Paul reacciona a ser meme tras dejar ver su promo escrita en su mano en WWE SmackDown

“Miren, miren, yo no sé de qué carajos están hablando. ¿Ok? No sé. No sé. No sé de qué están hablando. Mis promos no están escritas en la mano. Esto… esto es una mierda. Esto es mi acordeón. ‘La visión = futuro’. ‘CM Punk es basura’. ‘Brock Lesnar’. ‘Jake Paul es mejor que AJ Styles’. ‘Tomen Prime’. Y para todos los que dicen que lo único que hago es aprovecharme de WWE… volé a Denver, Colorado, desde Puerto Rico… estoy dando mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía. Aquí está la prueba”.

Así las cosas, Logan Paul confirmó que solo tenía escritos los momentos claves de su promo para recordarlos, como fue el hecho tan famoso que ocurrió hace unos años en donde The Rock tenía los puntos claves de su promo contra John Cena escrita en su gran brazo, y Cena a la semana siguiente lo dijo en la televisión, causando un gran enojo real a The Rock que casi hace que se vayan a los golpes.

Por ahora, la discusión está abierta y muchos creen que WWE no debería permitirle a sus luchadores el escribirse los momentos clave de sus promos en la mano, pues esto, para algunos, rompe la ilusión de la lucha libre.