Logan Paul estuvo en la final de la Copa Mundial Qatar 2022

Hace pocos minutos terminamos de presenciar en lo que, a juicio de este servidor, fue la mejor final de la historia de las Copas Mundiales de la FIFA, en donde Argentina y Francia empataron a tres goles, y que terminó ganando el cuadro albiceleste por la vía de la definición por penales. Lionel Messi y Kylian Mbappe, las estrellas de Argentina y Francia, respectivamente, no decepcionaron y contribuyeron para cinco de los seis goles que tuvo el partido, siendo los responsables de que sus equipos llegaran a estas instancias.

Sin duda, esta final es el evento deportivo más visto y más comentado, e incluso personalidades de otras disciplinas han expresado su fanatismo, a pesar de no pertenecer a ninguna de las nacionalidades participantes. El mundo de la lucha libre y el entretenimiento no es ajeno a aquello, y pudimos ver cómo la Superestrella de WWE y famosa celebridad de las redes sociales, Logan Paul, estuvo presente en Lusail, Qatar, como espectador del partido definitorio entre Argentina y Francia.

El ex retador al Campeonato Universal Indisputable WWE, quien está fuera de actividad por una lesión en su rodilla que ocurrió en Crown Jewel, publicó en sus redes sociales algunas postales de lo vivido durante la final del mundial entre Argentina y Francia, y aquí las compartimos. La Superestrella de la WWE también aprovechó para felicitar a los argentinos por este importante logro deportivo.

Blessed to witness one of the greatest World Cups in history 🤯

Tonight I witnessed the best athletes in the world pour their hearts out in one of the most competitive games of soccer in history.

Messi & Argentina — legacy secured. The debate is over.

Mbappe & France — Be proud of what you’ve accomplished and hold your heads high 🇫🇷

— Logan Paul (@LoganPaul) December 18, 2022