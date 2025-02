Logan Paul es vetado de Egipto

En una noticia bastante loca e interesante, se ha podido saber que la gran celebridad del Internet y actual Superestrella WWE, Logan Paul, está vetado oficialmente de Egipto.

Así las cosas, el ex Campeón de los Estados Unidos WWE no podrá luchar en Egipto, en caso de que WWE vuelva a este país.

► Logan Paul no puede entrar a Egipto

Aunque WWE no realiza un evento en vivo o House Show en Egipto desde que tuvo 3 fechas, 3 días seguidos en El Cairo, Egipto.

Ni Logan Paul sabía la noticia. Todo se dio gracias a que Paul quería ser parte de los proyectos que tiene Mr. Beast para YouTube en Egipto, sin embargo, el gobierno de dicho país lo vetó y le impidió visitar este país. Estas fueron sus declaraciones en el más reciente video blog:

«Mr. Beast acaba de subir un nuevo video explorando las pirámides o algo así. Y me encantan las pirámides. Así que le dije: ‘Jimmy, ¿puedo ir?’ Y él respondió: ‘Por supuesto, amigo’.

«Luego, una semana después, me llamó y me dijo: ‘Amigo, desafortunadamente el gobierno egipcio dijo que no puedes venir, de lo contrario, nosotros tampoco podemos ir’.

«Y yo le dije: ‘¿Qué? Sé que molesté a algunas personas en el gobierno egipcio, pero nunca he estado en Egipto, ¿por qué no puedo ir a la pirámide, Jimmy?’ Él dijo: ‘No sé, el gobierno específicamente dijo que tú eres la única persona que no puede venir en este viaje'».