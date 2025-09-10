Logan Paul elogió el desempeño de John Cena en Paris

En Clash in Paris, John Cena y Logan Paul llevaron la batalla hasta un nivel máximo de intensidad, con el 17 veces campeón mundial recurriendo a movimientos que no son comunes en él, replicando, a manera de homenaje, maniobras de varios de sus antiguos rivales, como el Styles Clash de AJ Styles. Ese fue el último combate de Cena en Europa como luchador, y quedó bastante impresionado con el desempeño de su rival.

► Logan Paul comparó a John Cena con Picasso

Durante un nuevo episodio de Impaulsive, Logan Paul expresó sus sentimientos sobre el brutal enfrentamiento en Paris La Défense Arena y solo tuvo elogios para John Cena, llamándolo el mejor de todos los tiempos y comparando su actuación con la de uno de los luchadores más icónicos del mundo, y describió todo el combate como una mezcla de castigo físico y un curso intensivo de arte en la lucha libre, valorando la experiencia de haber luchado y aprendido con el mejor.

«Aproximadamente a la mitad del combate, sentí dos cosas muy viscerales. Una: ¡Madre mía!, John Cena es tan bueno. Simplemente… es así de bueno«.

«Habrá gente que escuche eso y que sepa de lucha libre, y gente que no. Y quienes no, dirán: ‘¿Es que no sabes lo que va a pasar?’. Pero si conoces el negocio y las complejidades de este oficio, sabes lo difícil que es. John Cena lucha mejor que Pablo Picasso pinta. Lo siento por todos los fans de Picasso, pero es tan bueno en lo que hace.

Estuve en el ring con, literalmente, el mejor de todos los tiempos. No solo trabajando, sino admirando y aprendiendo. Me sentí como en la escuela… Intentaba absorber todo lo que podía.»

«Ese fue mi último combate con John Cena. No va a volver. Eso fue todo.»

“Aunque no me llevé la victoria, sí obtuve más victorias de las que puedo contar en cuanto a lo que aprendí en este deporte, y espero que el respeto que me gané”.

“Estaba agotado. Es un tipo pesado. Mi luna de miel fue luchar contra John Cena. Dos semanas antes me casé… y pasamos noches muy buenas. Y noches largas, también. ¡Estuve despierto hasta las 9:30 a. m. la última mañana!”.

«Obtuve una calificación de 4.5 estrellas de Dave Meltzer. Y es duro. Es un crítico severo. Eso significa mucho. Michael Cole elogió mis habilidades… dijo que seré un futuro Campeón Mundial WWE.»

Cuando le preguntaron a Logan Paul si ganar el título de la WWE era su objetivo, Logan no dudó ni un segundo: «No es un objetivo. Es inevitable», y en Paris dio un golpe sobre la mesa en torno al hecho de haber mostrado de lo que era capaz.

Puede que John Cena se haya anotado la victoria, pero Logan Paul claramente se fue de París con algo más que una derrota, ya que adquirió una valiosa experiencia y se ha ganado el respeto de todos por su desempeño.