Logan Paul: «Echaré a las celebridades de WWE»

Logan Paul declara la eliminación de celebridades e influencers en la WWE, marcando el fin de la era de la gratitud y el inicio de una nueva etapa de realidad. Esto después de haber derrotado a Jelly Roll (en equipo con Randy Orton) en SummerSlam 2025.

► La amenaza de Logan Paul

Precisamente de su tiempo alrededor del evento premium hablamos ahora, en relación a un reciente video que el creador de contenido publicó en su canal de YouTube. En él, manda el siguiente mensaje:

«No más celebridades, no más foráneos, no más Bad Bunny, no más Jelly Rolls, incluso diría no más Cardi B. La acabo de conocer, pero juro por Dios que si intenta pelear, vamos a tener problemas. Vamos, bebé. No más celebridades, no más influencers, no me importa, los voy a erradicar a todos. La era de la gratitud terminó, la era de la realidad llegó».

► El vlog de Logan Paul

Y si además de las declaraciones quieres conocer todo lo que pasa en el video completo en el canal de Logan Paul, puedes hacerlo a continuación:

«Sáquenlo de aquí.

Chelly Roll, más bien debería llamarse «apestoso».

¿Cómo estás, hermano?

Que tengas un buen combate.

Oye, felicidades por tu debut.

Gracias, soy fan.

Oh, gracias, bro.

¿Dónde está el camaleón?

¿Eh? ¿Cómo se llama?

Sí, ¿puedo tocarlo?

Claro. ¿Sabes qué es hoy, en verdad?

Hoy es un día de purga. Voy a ser la celebridad duradera que entra a la WWE y hace las cosas bien. Hoy es la purga de la gente que no pertenece, como Jelly.

Randy Orton es otra historia, ese tipo es leyenda, no voy a endulzarlo. Es enorme. Voy a tratar de limitar mi tiempo en el ring con él, pero haré lo que tenga que hacer. No le temo a ningún desafío ni a ningún hombre. Si me enfrenta la Víbora, estoy preparado para pelear hasta la muerte. Estos son los pop rocks de zinc que eliminan el mal aliento, respaldados clínicamente. Soy inversor en esta compañía y acabo de comer pollo a la barbacoa, así que pensé, hey, necesito un buen aliento. Iba a masticar chicle, pero esto es más divertido. Y si tuviera mal aliento, que normalmente no porque bebo mucha agua Prime, esto es un buen respaldo, bro, me gusta.

Dicen que el mejor momento en la historia de los vlogs de Logan Paul fue cuando me quemaste.

Espera, lo siento mucho, tuve un grave lapsus de juicio.

Me quemaste a mí, a mi propia madre.

Eso tuvo muchos likes.

Oh, sí.

Y muchos comentarios.

¿Te sientes bien por eso?

Sí, sobre quemarme a mí mismo.

No, pero fue divertido.

Sí. Nunca podrás detenerme.

Estamos llegando al límite.

Nunca podrás detenerme.

Escuché que quieres más. Nunca podrás detenerme.

Nunca podrás detenerme. ¿Qué pasa, Cardi? ¿Quién es esta?

Es mi dulce, dulce madre.

Mucho gusto.

Mucho gusto, Cardi. Ella ama tus letras, especialmente esa canción W.

Oh, sí, el [ __ ].

A mi mamá le encanta.

Yo bailo, no canto la letra.

A ella le encanta, puede bailar.

Oye, ¿cómo fue tu bebida?

Una locura.

Pero mi hijo, tiene tres años y va a cumplir cuatro, y quiere eso. No sé si eres tú o no.

¿Por qué un niño de cuatro años sabe de Prime?

Por YouTube.

Sí.

Wow.

Dice que ama los negocios y quiere verlos crecer así.

Tuviste suerte, ponme en una canción, por favor.

Voy a mantenerme profesional ahora.

Sí, voy a mantenerme profesional ahora. Nos vemos en un segundo, hermano.

Sí, señor.

Voy a patearte el trasero aquí mismo frente a toda esta gente.

Sí, bro, esa energía Prime me está dando duro ahora mismo. Vamos.

No más celebridades. No más foráneos.

No más Bad Bunny. No más Jelly Rolls.

Incluso voy a decir no más Cardi B. La acabo de conocer, pero juro por Dios que si intenta pelear, vamos a tener problemas. Vamos, bebé.

¿Qué es eso? No puede ser, bro. Juro por Dios que voy por todo este grupo.

Mira las señales, Ryan, estoy de vuelta.

Gran codazo. Oh, Jelly Drops a Paul Jelly Roll con otro y un tackle al hombro.

Sí, intenta. Oh, no. Y ahora a Triple H. Ha estado golpeado los últimos cinco minutos.

Está claramente agotado. Dale todo lo que tienes esta vez.

McIntyre otra vez esta noche.

Power slam de Randy.

Calor.

Slam, tower slam, splash para la victoria.

Vamos, bro, la gran purga del 2025, es mi era, no voy a dejar que pase otra vez.

Juro por Dios, Triple H, donde sea que estés, aunque estés justo a mi lado, no me importa, bro.

Manda a todos los famosos, a todos los influencers, no me importa, los eliminaré a todos.

La era de la gratitud terminó, la era de la realidad llegó. Eso estuvo tan bien. Nah, lo hiciste mejor de lo que pensé. Es difícil.

Fallaste épicamente. Sí, epic fail.

Epic fail de parte de Jelly Roll.

Oye, lo intentarás la próxima vez.

No habrá próxima vez. No habrá próxima vez. Me asustaste, pensé que mataste a Jelly Roll.

¿Cuándo pensaste que lo maté?

Cuando saltaste a la mesa.

De verdad te gusta Jelly Roll.

Sí, podemos volver a ser amigos.

Invítalo otra vez al podcast. Eso me haría feliz. Disculpa, pero tengo que decirte algo.

Sentí algo raro cuando salté por el aire, sentí que me quedé atascado.

Le di la letra de su propia canción, ella dijo: «Sí, está bien».

Damn Neil, arruinaste todo.

Sí, mi culpa.

¿Fue un chiste malo? Soy papá.

No, fue un chiste WAP.

Fue un chiste WAP.

Este tipo es bueno. ¿Qué pasó, Ste?

¿Qué pasó? Ni siquiera luchaste.

Estoy trabajando dos noches, tú una.

Mañana también trabajas.

Sí.

Qué mal, hermano.

Sigue con el buen trabajo, te vi ahí afuera esta noche.

Estuvo bien, estuvo muy bien.

Tu combate estuvo muy bien.

Gracias, amigo. Siempre dije eso de ti.

Sí, puedes trabajar.

Yo puedo, tú también, bro.

Toma ibuprofeno, estarás bien.

Nos vemos, Stew. Con gran rendimiento viene una gran recuperación.

Estoy adolorido, bro. Dolorido de haber caído sobre Jelly Roll. Literalmente me cubrió todo. No es tan suave como parece, es raro. Y me duele la espalda probablemente por cargar el peso de toda esta compañía.

Vine a hacerme un masaje robótico.

Buenos días. Sí, bro, estoy hecho polvo, Eric.

¿Qué pasa?

Estoy molido.

¿Cómo va tu juego?

¿En lucha?

Oh, sí, muy bien.

Pensé que hablabas de mi habilidad para hablar con chicas, mi juego.

¿Ya tienes novia?

Sí, tengo prometida.

Mi juego está bien, seré honesto y humilde, soy muy bueno, bro.

¿Cómo está tu cuerpo?

Duele, sí, necesita recuperación.

¿Cómo hacemos eso?

Vine a escapar, estoy listo para escapar, señor. Esto es mucho más cómodo que una cama de masaje normal. ¿Conoces el meme de «cállate y toma mi dinero»?

Fui a este lugar a hacerme un masaje y dije wow, siento que los robots van a ser el futuro de los masajes porque esto está muy bueno y la tecnología solo está empezando.

Invertí en esta empresa y haré esto parte de mi rutina de recuperación post-combate. Oye Eric, bro, quiero ser sincero contigo, ¿puedo tener uno de estos en mi casa?

¿En Puerto Rico?

Sí, en Puerto Rico.

Hecho.

Serás el primero fuera de Estados Unidos continental. Muy bien, señores y señoras, gracias por ver el vlog de esta semana. Me siento bien, listo para patear más traseros.

Nos vemos la próxima semana. Paz. Oigan, es hora de Tiffy, asegúrense de suscribirse a Logan».