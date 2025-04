La gran Superestrella WWE y leyenda del mundo del Internet, Logan Paul, recientemente habló acerca de las críticas que ha recibido porque su calendario de apariciones en WWE es bastante limitado. Logan Paul salió al paso de las críticas y se defendió diciendo que el número de fechas limitado que trabaja no es culpa suya, pues él no es quien elige su calendario.

Logan Paul señala que Triple H es quien lo llama cuando lo necesita en WWE y le da las fechas en las que debe trabajar. Estas fueron las interesantes palabras del ex Campeón de los Estados Unidos WWE, en la conferencia de prensa posterior a WrestleMania 41:

► Logan Paul explica que si trabaja poco en WWE , no es su culpa

«Estoy disponible. Estoy aquí. Me comprometí a ser una superestrella de WWE. Cuando Triple H me llama, yo respondo. Quien sea que él quiera poner frente a mí, pasa de ser un luchador profesional a una víctima. Ha sido así durante el último año y estoy en mi cuarto año luchando en WWE, como foráneo, por cierto, y tengo un récord de 3-1.

«La única persona que me venció fue Seth Rollins, que es uno de los mejores del negocio. Doy luchas de cinco estrellas cada vez que salgo. Contra quien quieran ponerme, aceptaré el reto, y no solo lo aceptaré, me convertiré en el reto».