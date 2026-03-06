Logan Paul critica tener peor ranting que Jey Uso en WWE 2K26

La semana pasada WWE y 2K Games revelaron los ratings oficiales de los luchadores que formarán parte del roster de WWE 2K26, la nueva entrega de la popular franquicia de videojuegos que llegará al mercado en los próximos días. Como suele ocurrir cada año, varias de las calificaciones generaron debate entre los aficionados.

Una de las más comentadas fue la de Jey Uso, quien recibió un rating de 91. El samoano ha sido objeto de críticas durante el último año, ya que algunos fanáticos consideran que su estilo en el ring es limitado. Incluso su compañero de vestuario, Logan Paul, reaccionó con sorpresa al conocer la puntuación.

► Logan Paul cuestiona la puntuación de Jey Uso

Durante la más reciente edición de su vlog, Logan Paul se mostró incrédulo al comparar su calificación con la de Jey Uso.

“¿Jey Uso obtuvo un 91? (La entrada) es todo lo que tiene. Su entrada es un 91, pero en cuanto a lucha, hermano… ¿de qué estamos hablando? ¿Un 91 y yo con un 90? Me hablan como si estar entre los cinco mejores fuera algo bueno. Hermano, ¿entre los cinco mejores? ¿Número cinco? Eso es una locura, hermano. Voy a tomar esto como motivación y voy a trabajar más duro”.

► Logan Paul viene de destacar en Elimination Chamber

Las declaraciones llegan después de la participación de Logan Paul en el más reciente Elimination Chamber, donde tuvo una actuación destacada al eliminar a tres oponentes: Je’Von Evans, LA Knight y Trick Williams.

Sin embargo, el combate terminó cuando un retornado Seth Rollins intervino y le costó la victoria. Por su parte, Jey Uso continúa destacando en la división de parejas, donde actualmente ostenta los Campeonatos Mundiales junto a su hermano.

► WWE 2K26 llegará al mercado el 13 de marzo

WWE 2K26 será una de las entregas más ambiciosas de la saga. El juego tiene programado su lanzamiento oficial para el 13 de marzo en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

Entre sus novedades destaca un roster de más de 400 luchadores jugables y un modo Showcase centrado en la carrera de CM Punk. También regresarán estipulaciones clásicas como I Quit, Inferno y Dumpster Matches.