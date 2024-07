Logan Paul: «¿Boxeo? Soy mucho mejor en la WWE»

En 2023, Logan Paul comparaba así WWE con el boxeo:

«En la lucha libre, cuando comencé, no podía creer cuán abarcador es este negocio. Hay tantos aspectos que considerar, y la analogía que uso es que cuando estoy boxeando, solo me preocupo por una persona, el tipo enfrente de mí, ¿entiendes? Es como si Broadway estuviera en esteroides, como si todos en la WWE fueran tan atléticos y talentosos de una manera diferente a lo que nunca hubiera esperado, y encuentro que la parte mental de la WWE es mucho más agotadora que el boxeo«.

► Logan Paul, entre el boxeo y la WWE

Hasta ahora, el Campeón de Estados Unidos ha tenido cuatro combates como púgil: uno amateur contra KSI, amigo y socio en PRIME en 2018, uno profesional con el mismo oponente en 2019, una exhibición con Floyd Mayweather en 2021, y un segundo profesional con Dillon Danis en 2023. Se desconoce cuando va a volver a boxear.

En cambio, «The Maverick» ha disputado 14 luchas, seis de ellas en 2024: defendió el título contra Kevin Owens en Royal Rumble, se clasificó para Elimination Chamber derrotando a The Miz en SmackDown, participó sin éxito en la Cámara de la Eliminación, retuvo el cinturón ante Owens y Randy Orton en WrestleMania, desafió por el Campeonato Indiscutible de Cody Rhodes en King and Queen of the Ring, y luchó también sin fortuna para clasificarse para Money in the Bank. Se espera que exponga el campeonato ante LA Knight en SummerSlam.

«Solo volveré al ring con una pelea que me emocione. No tengo ese deseo. No. No, sentí que ya hice lo de Floyd. Sabes, necesito sentirme inspirado por la parte del baile. Tengo algo bueno en la WWE, hermano. Soy el campeón de los Estados Unidos, y soy mucho mejor en la lucha libre que en el boxeo«, explica Logan Paul en Fred Talks Fighting.

