Logan Paul aún se considera parte de The Vision

Desde hace varias semanas, Logan Paul se unió a The Vision para su combate de WarGames en el reciente Survivor Series, y el grupo salió con la victoria. En el Raw posterior al evento, se lo vio de pie en el ring junto al grupo y llegando tras bastidores con ellos, lo que daría una pista de que seguirán trabajando juntos.

► Logan Paul y Paul Heyman sellaron una alianza

Tras su victoria en WarGames junto a The Vision en WWE Survivor Series, Logan Paul ha hablado públicamente sobre su situación actual en el grupo liderado por Paul Heyman. En su podcast Impaulsive, el excampeón de los Estados Unidos habló sobre la reciente alianza y si se ve a sí mismo como una pieza permanente del futuro de esta facción, aunque entiende cómo funciona este negocio y no da nada por sentado.

«Creo que sí. Creo que sí. Entiendo que este es un negocio donde, en un instante, puede haber traición y puñaladas por la espalda».

«Mira, esta industria es muy dura, y sé que la gente probablemente esperaba que hiciera alguna porquería con mi equipo actual, y siempre estuve atento, pero me gusta el grupo de chicos con los que estoy actualmente en The Vision. Nos llevamos muy bien, no en lo que respecta a la lucha libre, solo entre bastidores.»

«Creo que si decidimos seguir adelante como una unidad, con Paul Heyman a nuestro lado, no sé quién podría interponerse en nuestro camino.»

Si bien Logan se muestra cauteloso sobre las alianzas a largo plazo sabiendo cómo se opera en la WWE, reconoce que en la actualidad le gusta estar donde se encuentra y se ve como un miembro de The Vision a tiempo completo, ya que aparentemente no se trató de algo de un solo combate.