Logan Paul atacó a Jey Uso luego de WWE RAW

La reciente edición de WWE RAW arrancó con un buen segmento. Luego de que Jey Uso pidiera la comparecencia de Logan Paul en el ring, otro Paul, Heyman, fue quien hizo su aparición para justificar su traición a Roman Reigns y luego dejar planteado el desafío que se dio en el estelar entre el Campeón Mundial de Peso Completo y Seth Rollins, mismo que culminó en descalificación tras la llegada de CM Punk.

El programa salió del aire con Sami Zayn y CM Punk ayudando a Jey Uso a dispersar la amenaza que Seth Rollins y Bron Breakker estaban provocando. Sin embargo, momentos después, el Campeón Mundial de Peso Completo se acercó a saludar a los fanátios en ringside y fue atacado por Logan Paul, quien estaba mezclado entre el público y le asestó un derechazo.

Si bien el ataque no formó parte de la transmisión en vivo, WWE publicó un video en sus redes sociales de lo sucedido con el ataque de Logan Paul, quien tras revelarse a sí mismo, se escabulló rápidamente por el mismo camino por el que entró. Sami Zayn y CM Punk corrieron a la zona para ver cómo estaba Jey, quien aún se recuperaba de la emboscada.

We have exclusive footage of the SHOCKING moment that just took place after #WWERaw went off the air… pic.twitter.com/sGdJ8m6LJQ

— WWE (@WWE) May 6, 2025