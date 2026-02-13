Logan Paul arremete contra Tom Brady por comentarios sobre la lucha libre

La tensión entre Logan Paul y Tom Brady escaló después de que el histórico exquarterback restara valor a la carrera del actual luchador de WWE. Brady comentó recientemente que el trabajo de Paul en el cuadrilátero es “lindo” en comparación con el de los atletas de la NFL, una declaración que no pasó desapercibida.

Durante una entrevista con Sports Illustrated, Paul no se guardó nada y lanzó varios cuestionamientos sobre la trayectoria deportiva de Brady, poniendo en duda su autoridad para hablar de atletismo.

► Logan Paul responde a Tom Brady

El también creador de contenido recordó que ambos discutían sobre lo que significa ser un atleta y atacó directamente el pasado del siete veces campeón del Super Bowl:

«Estaba discutiendo con Tom Brady sobre el atletismo y lo que se necesita para ser un atleta. Y qué gracioso que Tom Brady me hablara de ser un atleta. ¡Amigo, el peor Combine de la NFL de todos los tiempos! Bueno, ganaste siete Super Bowls. Son como siete Super Bowls, seis Super Bowls, seis Super Bowls, siete Super Bowls. No importa cuántos Super Bowls hayas ganado, ¿cuántos títulos de Estados Unidos has ganado? ¿Cuántos suscriptores tienes en YouTube? ¿Cuál es tu patrimonio neto?«

Las palabras del luchador reflejan su intención de defender la exigencia física y mediática que implica su carrera, comparando incluso el impacto comercial de ambos.

► “La WWE es lo más difícil del mundo”

Paul fue más allá al asegurar que la transición de la NFL al ring no sería sencilla para la mayoría de jugadores profesionales.

«Si incluyeras a cualquiera de las Superestrellas de la WWE en la plantilla de un equipo de la NFL, incluyendo a las mujeres, harían lo mínimo, claro, porque son atletas. Si sacaras al 99% de los atletas de la NFL del equipo y los subieras al ring de la WWE, se cagarían en la cama. No serían capaces de hacerlo. Es lo más difícil del mundo.»

El comentario reabre el debate sobre la percepción del wrestling como disciplina atlética, un tema que durante años ha dividido opiniones entre aficionados y deportistas tradicionales.

► ¿Posible combate contra Bad Bunny?

En la misma charla, Paul también abordó la posibilidad de enfrentarse a Bad Bunny en WWE, un choque que podría atraer gran atención mediática debido al alcance global de ambas figuras. Aunque no se han confirmado planes, el escenario deja abierta la puerta a uno de los combates más llamativos en términos de cultura pop.

Por ahora, la polémica con Brady añade otro capítulo a la personalidad provocadora de Logan Paul, quien continúa posicionándose como uno de los nombres más mediáticos dentro de WWE.