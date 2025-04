Logan Paul: «AJ Styles es otro más de la WWE»

«Otro más» es una categoría en la que AJ Styles no entra desde hace mucho tiempo cuando se trata de lucha libre profesional, si es que alguna vez lo hizo. Ya era una estrella antes de entrar a la WWE -fue la cara de TNA durante muchos años, con todo lo que ello supone (títulos mundiales, combates de alto perfil, rivalidades memorables…), y también dejó huella en NJPW, donde alcanzó el prestigioso Campeonato Mundial Peso Completo IWGP, lideró el Bullet Club o enfrentó a renombrados luchadores como Hiroshi Tanahashi o Kazuchika Okada. Y desde que es una Superestrella con «s» mayúscula no ha hecho más que crecer, siendo Campeón WWE, contando historias con John Cena o The Undertaker, y ofreciendo grandes luchas con cualquiera, y algún día entrando al Salón de la Fama.

► Otro más

Y a pesar de todo ello, camino a su enfrentamiento en WrestleMania 41, Logan Paul no respeta ni reconoce el legado del «Phenomenal One». Atendamos a sus palabras en un video reciente en su canal de YouTube:

“Te digo la verdad, hermano, me importa un carajo AJ Styles. Es solo otra de esas Superestrellas que no es la mejor porque no es yo. Randy Orton, Rey Mysterio, Kevin Owens… leyendas como tú que ya derroté. Eres solo otro escalón más, como todos tus amigos Superestrellas que ya dejé atrás.”

Tampoco «The Maverick» es otra celebridad más que se adentra en la WWE. De hecho, si está en la posición en la que está de enfrentar a AJ Styles en WrestleMania es porque ha demostrado que tiene lo necesario como para ser un verdadero luchador, una verdadera Superestrella WWE.