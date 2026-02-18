Logan Paul afirma que WWE es más difícil que la NFL

Logan Paul debutó en la lucha libre profesional en WWE WrestleMania 38 en una lucha por equipos junto a The Miz, a quien luego se enfrentó en su primer combate individual en SummerSlam 2022. En el 2026, Paul forma parte de The Vision junto a Bronson Reed, Bron Breakker y Austin Theory, con el miembro del Salón de la Fama de la WWE Paul Heyman.

► Logan Paul le responde a Tom Brady

Durante los últimos días, se desató una tensión entre Logan Paul y Tom Brady, el reconocido mariscal de campo de los New England Patriots de la NFL, luego de que este último restara valor a la carrera del actual luchador de WWE, y minimizara su trabajo respecto a lo que hacen sus ex colegas de la NFL. Esto, no pasó despaercibido para el miembro de The Vision, quien le respondió haciendo una comparación entre ambas disciplinas y afirmado que la WWE sigue siendo más difícil que la NFL.

«Si pones a cualquiera de las Superestrellas de la WWE en la plantilla de la NFL, incluyendo a las mujeres, en un equipo de la NFL, harían lo mínimo indispensable porque son atletas. Si sacaras al 99% de los atletas de la NFL del equipo y los subieras al ring de la WWE, se cagarían en la cama. No serían capaces de hacerlo. Eso es culpa de Dios. Es lo más difícil del mundo.«

Basándose en su experiencia personal, Logan Paul ha descubierto que la lucha libre profesional es más desafiante que el boxeo, inclusive, y durante una entrevista con «The Takedown on SI», explicó con más detalle su razonamiento para esta última opinión.

«(En la NFL) Corres una ruta, atrapas un balón, te golpean, lo resuelves. En la NFL, te preocupas por 11 chicos del otro equipo. Ese es tu límite. Te preocupas por 11 chicos del otro lado de la línea. Cuando estás en la WWE, te preocupan las 40,000 personas que pagaron para verte y pasar un buen rato. Es tu trabajo asegurarte de que estén bien atendidos, así que este problema tiene sus límites.»

Logan Paul no tiene experiencia en fútbol americano profesional, pero sí jugó este deporte como linebacker All-Star de la preparatoria Westlake a principios de la década del 2010. Tras una breve experiencia en el boxeo, Paul firmó con la WWE, primero a tiempo parcial y luego como Superestrella a tiempo completo, apareciendo cada lunes en WWE RAW