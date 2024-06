En las últimas horas, la tensión ha resurgido con bastante fuerza entre las Superestrellas WWE, LA Knight, y el actual Campeón de los Estados Unidos WWE, Logan Paul. Esto, luego de que ambos se sumergieran en una corta, pero muy interesante guerra en X, antes conocida como Twitter.

Todo empezó porque el pasado 31 de mayo, en SmackDown, LA Knight dijo que quería todo lo que tenía LA Knight, en referencia a su título. Sin embargo, la popular estrella de las redes sociales subió un video burlándose de LA Knight, pero etiquetó una cuenta errónea.

► Así fue la guerra entre Logan Paul y LA Knight en Twitter

«¿Quieres lo que tengo, ah? [Risas] ¡Eso es divertido, hermano! Aquí está la cosa: ¡me importa un carajo lo que tú quieras! No me importa. Estoy aquí relajado, viviendo mi vida, como campeón, aquí está mi corazoncito, mi bebé en camino… ¡Tengo toda una vida delante de mí! Y esa vida no te incluye a ti. [Risas]».

https://twitter.com/LoganPaul/status/1796724629203230925

LA Knight le respondió de esta forma:

“Social media influencer” can’t even figure out how to tag people https://t.co/gVYuTmORIY — LA Knight (@RealLAKnight) June 2, 2024

“El ‘influencer’ de redes sociales ni siquiera sabe cómo etiquetar a la gente”.



Pero, el dardo con el que respondió Logan Paul fue mucho mejor:

“WWE Megastar” can’t even win a title https://t.co/mZ6LSc6XHi — Logan Paul (@LoganPaul) June 2, 2024

“La ‘megaestrella’ de WWE ni siquiera puede ganar un título”.



La réplica de Logan Paul fue tan buena, que hasta le gustó a LA Knight:

«*Lo guarda en favoritos*»