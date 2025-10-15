Logan Paul a Camilla Araujo: «Deberías venir a WWE»

Las celebridades Logan Paul y Camilla Araujo compartieron recientemente una extensa conversación en la que él le aconsejó a ella probar suerte en la WWE. Esto después de que ella se burlara de él por sus dos combates de boxeo con su buen amigo KSI, con quien, entre otras muchas cosas, comparte la propiedad de la marca de bebidas PRIME, patrocinadora de la compañía de lucha libre.

► Logan Paul y Camilla Araujo

Logan Paul:

Si arreglas un conflicto con alguien, hay una posibilidad de que luego puedan unirse como socios y empezar una compañía de bebidas de hidratación.

Camilla Araujo:

¿Ah, fueron ustedes?

Logan Paul:

Sí, yo y KSI empezamos esta marca.

Camilla Araujo:

Espera, ¿no se llevaban bien?

Mike Majlak:

No, se odiaban. Es mucho más profundo… seguridad, ya sabes.

Camilla Araujo:

Perdón, sé que no debería haber asumido que pediste que viniera como invitada. Fue un error de mi parte.

Logan Paul:

Está bien, si no lo sabes, no es tu culpa. No tienes que explicarte.

Camilla Araujo:

Sé lo que sé. Sé que ustedes se asociaron con Mr. Beast e hicieron todo un proyecto. Fue increíble. Pero también soy gran fan de Mr. Beast.

Logan Paul:

Sí, tú también estuviste en su video.

Camilla Araujo:

Sí, también.

Logan Paul:

Perdón, no debí asumir que lo sabías. Pensé que como conocías Prime, todos lo sabrían.

Mike Majlak:

Cuéntale la historia de fondo, por favor.

Logan Paul:

Bueno, la marca nos ha superado un poco, pero yo y KSI nos enfrentamos dos veces en el boxeo, dos combates diferentes.

Camilla Araujo:

¿Físicamente?

Logan Paul:

Sí, boxeo.

Mike Majlak:

El primero fue tan vergonzoso para ti.

Logan Paul:

Lo sé, lo sé.

Camilla Araujo:

Así que luego regresaste y ganaste.

Logan Paul:

No.

Camilla Araujo:

Espera, hubo dos peleas. La primera fue un empate.

Mike Majlak:

Eso fue una derrota, amigo.

Camilla Araujo:

¿Quién perdió en el empate?

Logan Paul:

Ambos. Los dos perdimos.

Camilla Araujo:

Es como… ¿a quién le importa un empate?

Logan Paul:

Bueno, hicimos otra. Hubo tres. El tercero es Prime. Es un negocio, no una pelea. La primera fue un empate, fue un gran combate y la audiencia quedó muy satisfecha.

Camilla Araujo:

Tengo que verlo.

Logan Paul:

Luego luchamos de nuevo y perdí por un punto en una polémica deducción de dos puntos. Jack Reiss me quitó dos puntos. Perdí por decisión dividida.

Camilla Araujo:

Pero luego hicieron un podcast y se dieron cuenta de que se caían bien.

Logan Paul:

Sí, nos llevábamos bien. No puedes odiar sin amor. Resulta que vivíamos cerca, y descubrimos que nos habíamos equivocado: no nos odiábamos, en realidad nos llevábamos genial.

Camilla Araujo:

Esto es lo mejor que he escuchado.

Logan Paul:

Entonces nos unimos para crear una bebida de hidratación que rivalizara con Gatorade y los gigantes corporativos de la industria. Ahora hemos irrumpido y nos hemos infiltrado en el mercado de manera significativa. Aquí está Prime Drink.

Camilla Araujo:

Lo único que entendí de eso fue que perdiste ambos combates.

Logan Paul:

No, estoy bromeando. Perdí el segundo.

Camilla Araujo:

Es un romance hermoso.

Logan Paul:

¿Sabes mi récord de boxeo?

Camilla Araujo:

¿Entonces boxeaste más que eso?

Logan Paul:

Sí. Es uno, uno y uno.

Camilla Araujo:

No, ya no practico mucho boxeo. Hago lucha libre.

Logan Paul:

Deberías estar en WWE.

Camilla Araujo:

Yo… no soy tan atlética, pero soy muy competitiva. Eso me mantiene en pie. Soy extremadamente competitiva, así que creo que tendría éxito. No sería la mejor, pero sí decente.

