Chris Jericho revela una propuesta que le hizo Sabu para un combate que hubiera sido el último de la leyenda de la lucha libre violenta y no el que tuvo con Joey Janela en GCW Spring Break 9.

Según la actual estrella de AEW, el «Human Highlight Reel» quería luchar en el Jericho Cruise y que el perdedor tuviera que saltar del barco. Atendamos a sus palabras en Talk Is Jericho:

“Pero también diré esto: cuando mencionaste que tuvo su última lucha en sus propios términos, no creo estar revelando algo indebido al decir que recibí un mensaje de él. De hecho, fue el último mensaje que recibí, como una semana antes de que falleciera, donde me dijo: ‘Ey, ¿en seis meses quieres tener otra lucha? Quiero tener otra lucha.’

Así que creo que tuvo su combate de retiro, pero aún quería seguir luchando. Sé que Rob (Van Dam) habló de eso, sobre cómo Sabu decía que sería hacer trampa luchar contra Rob porque eran muy cercanos. Pero sí, recibí ese mensaje de Sabu diciéndome que quería otra lucha, y eso también es un clásico cuento de la vieja escuela del wrestling entre hermanos.

Cuando Sabu me estaba mandando estos mensajes, fue antes de que viniera al Jericho Cruise, porque sí vino al crucero. Estuvo genial. Hizo un podcast en vivo que fue increíble. Se reencontró con Luther, su viejo amigo de F.M.W.

Pero me escribía desde hace años diciéndome que quería venir al crucero y hacer una lucha conmigo en la que el perdedor tuviera que lanzarse por la borda al agua. Aquí viene la parte más clásica de Sabu: me decía, ‘Ahora, yo te voy a ganar, pero igual me voy a lanzar al agua…’ Ganarte en tu propio crucero y luego lanzarme, básicamente, a mi muerte.”