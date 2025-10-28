Loca historia de Matt Cardona sobre su tema en WWE

Matt Cardona hace una revelación sobre sus tiempos como Zack Ryder en WWE mientras habla de ACW, donde es nuevo campeón, o imagina un equipo de Survivor Series. Cabe mencionarse que la entrevista fue realizada poco antes de que «El Dios Indie» ganara el Campeonato de Peso Completo de Awesome Championship Wrestling en el evento ACW Mischief Night.
► En palabras de Matt Cardona
Introducción y canción de entrada
«La primera vez que escuché esa canción fue mientras hacía mi entrada en televisión y pensé ‘esto está genial’. Cuando escuchas la letra, es perfecta para el personaje de Zack Ryder, absolutamente perfecta.»
Evento principal Fatal Four-Way
«Hace unos meses fui yo y Richard Holiday, y él me hizo trampa. Fue el Poughkeepsie Screw Job. Ahora, con Nemeth y Matt Riddle en el evento, no tengo nada contra ellos, pero tengo historia con Nemeth, hemos luchado en todo el mundo. Sobre Riddle: nunca nos hemos enfrentado. Se llama a sí mismo ‘el original bro, el rey de los bros’. Eso no es cierto. Mi problema principal es con Richard Holiday; me roba todo, incluso mi padre. Espero salir de aquí como campeón de ACW. Si alguien merece ser el rey de los bros, soy yo. Pero ese es su tema, su usuario de Twitter. Tal vez deba demandarlo.»
Opinión sobre Poughkeepsie y ACW
«Este edificio es muy histórico y lo que ACW ha hecho aquí me dejó impresionado. Todas sus redes sociales promueven los shows y les dan ese gran sentido de lucha. Si alguna vez hago Indie Mania, podría ser aquí con ACW. La historia en este lugar es increíble. Macho Man eligió a Miss Elizabeth aquí. 1-2-3 Kid venció a Razor Ramon. Big John Stud cortó el pelo a Andre el Gigante aquí. ¿Qué voy a hacer esta noche para entrar en esa historia? Voy a ganar el título y patear a Richard Holiday en el trasero.»
Canción favorita de entrada
«Mi canción favorita es mi tema indie. Se hizo una versión de mi canción de Zack Ryder cuando estaba en WWE, y ahora es perfecta para mis shows indie. Durante la pandemia, la escuchaba mientras entrenaba en mi patio y me imaginaba cómo sonaría en las arenas. Mi vecino Watt White escribió otra canción llamada ‘Radio’. Es increíble que mi vecino de al lado haya escrito mi tema.»
Equipo ideal para Survivor Series
«Si pudiera elegir mi equipo, sería Nic Nemeth, The Miz, John Morrison y, tal vez, John Cena antes de que se retire. Aunque todos estamos ocupados, siempre estamos en contacto por chats grupales, y cuando nos vemos parece que fue ayer, incluso si pasó mucho tiempo.»
Opinión sobre el catering de ACW
«Me encanta que haya catering, con comida italiana. Tal vez después del combate me dé un gusto, pero ahora no puedo tocar nada. Esto es lo que diferencia al completo Matt Cardona de los demás en los indies. Además, hay agua gratis, ¡increíble!».
