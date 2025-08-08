Artem Lobov desea que Conor McGregor se haya tomado más en serio su preparación para la pelea contra Khabib Nurmagomedov.

McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) fue sometido por Nurmagomedov en el cuarto asalto de su pelea por el título de peso ligero en UFC 229 en octubre de 2018, lo que marcó el PPV más vendido en la historia de la promotora. La pelea de McGregor contra Nurmagomedov se produjo después de que este ganara su mayor salario en el boxeo contra Floyd Mayweather.

Antes de la pelea contra Nurmagomedov, la pelea de MMA más reciente de McGregor fue posiblemente la mejor actuación de su carrera, al dominar y detener a Eddie Álvarez para convertirse en el primer bicampeón de la UFC. Lobov cree que esa mentalidad de McGregor podría haberle planteado problemas a Nurmagomedov (29-0 MMA, 13-0 UFC).

«Me encantaría verlo regresar, porque creo que si estuviera al cien por cien, también podríamos traer de vuelta a Khabib. Creo que Khabib volvería para esa pelea si Conor estuviera al cien por cien, en forma y haciendo movimientos de verdad, peleando de verdad. Solo necesitaría una pelea, noquearlo, y entonces todo el mundo hablaría con Khabib y lo convencería de regresar. Sé que esa pelea le molesta a Conor porque no entrenó para nada. Entrenaba dos veces por semana para Khabib. Intenté llevarlo a Las Vegas y le dije: ‘Tenemos que hacerlo, vamos, hermano’. Y él dijo: ‘No, vete a la mierda’. Simplemente no quería hacerlo. Estaba en la mentalidad equivocada. Estaba en la mentalidad de fiesta. Entrenaba dos veces por semana, y punto. Así que cuando vi la pelea, pensé: ‘Dios mío, si tan solo hubieras entrenado cuatro veces por semana, probablemente le habrías ganado’. Pero imagínatelo con un campamento completo, el Conor que peleó con Álvarez. Imagínate a ese Conor peleando con Khabib. Eso es lo que quiero ver.

Lobov y McGregor pasaron de ser mejores amigos y compañeros de entrenamiento principales a enfrentarse en una batalla legal en curso por la marca de whisky Proper Twelve de McGregor. Lobov anunció que se enfrentará a Zubaira Tukhugov, compañera de entrenamiento de Nurmagomedov, en un evento de la PFL el 3 de octubre en Dubái.