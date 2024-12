Los War Riders, nuevos Campones Mundiales de Parejas

El Campeonato Mundial de Parejas estuvo en juego en WWE, donde JD McDonagh y Finn Bálor intentaron defender el título ante los War Riders (Ivar y Erik), quienes están obsesionados con estos cetros.

Y como era de esperarse, el combate fue bastante complicado para los campeones, pues pese a ser bastante ágiles, los retadores los superaban en peso y fuerza, por lo que tuvieron que hacer gala de todas sus armas para intentar mantener los cinturones.

Los War Raiders eliminaron primero a Bálor y luego masacraron a JD con fuertes golpes, incluyendo un azotón utilizando el peso de uno de sus rivales, intentando acabar con el combate rápidamente.

Los campeones tuvieron que trabajar en equipo para dominar a Ivar, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para acabar con él. Cuando Erik ingresó al combate, el imponente luchador continuó enfrentándose a ambos oponentes, lanzándolos por todos lados.

La situación se tornó bastante complicada para Bálor y McDonagh, quienes se vieron obligados a recurrir a tácticas poco legales para intentar controlar el combate. Sin duda, las cosas no pintarían bien para ellos si decidían luchar de manera completamente limpia.

Los Raiders centraron su ataque en JD, quien sufrió mucho, recibiendo golpe tras golpe sin poder hacer demasiado. Sin embargo, Bálor logró sacar a Ivar del ring, y los campeones aprovecharon el momento para enfocarse en Erik. Una serie de ataques combinados por parte de Bálor y McDonagh fue debilitando poco a poco al vikingo.

Los integrantes de The Judgment Day pronto se dieron cuenta de que derrotar a los vikingos sería casi imposible. En un intento desesperado, Bálor trató de usar una silla, pero Damian Priest se lo impidió.

WE GOT NEW TAG CHAMPS!!! FINALLY.

THE WAR RAIDERS WIN THE WORLD TAG TITLES #WWERaw

pic.twitter.com/xzVfhCoMmz

— Roman Reigns SZN 💥 (@reigns_era) December 17, 2024