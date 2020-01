Lo último sobre el futuro de The Revival

2020 podría dar cabida a otra nueva remesa de descontentos en WWE que acaban fichando por AEW, pese a que los Élite aseguraran que no iban a quedar convertidos en una casa de acogida para todos los exiliados del Imperio McMahon. Y dos de los talentos que más protagonizan titulares durante los últimos meses son Dash Wilder y Scott Dawson, The Revival. Esto dijo Dave Meltzer la semana pasada acerca de la dupla.

The Revival, no han renovado con WWE. Y los están dejando en ridículo. Si eres The Revival y no quieres quedarte en WWE, ¿con quién quieres tener una rivalidad? The Young Bucks y The Revival llevan alimentando esa rivalidad entre ellos durante años.