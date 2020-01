Lo que WWE no permitía hacer a Charlotte Flair en sus inicios

Muchos todavía lo pensarán pero es curioso que nunca se dice que Charlotte Flair está donde está porque su padre es Ric Flair. Esto se debe a que la luchadora ha demostrado que no necesita a su padre para ser una verdadera estrella. Obviamente eso le abrió las primeras puertas, pero todas las demás las derribó ella con su talento. Nunca sabremos lo que hubiera pasado de no ser hija del dos veces miembro del Salón de la Fama, pero nos atrevemos a afirmar que de cualquier forma se hubiera convertido en una gran Superestrella de WWE.

Nunca se ha avergonzado de su familia pero hubo un tiempo en que quiso alejarse de su apellido para demostrar lo que podía hacer por su cuenta. Y no lo hizo únicamente motu propio sino que en realidad fue de alguna forma obligada por la empresa. En una reciente entrevista con Metro, la 10 veces campeona contó que en sus inicios no le permitían usar el remate ni el clásico grito de su padre.

«Cuando comencé no me permitían usar el ‘¡Wooo!’ ni tampoco la cruceta (Figure 4). No podía hacer nada que hiciera referencia a quien es mi padre. Y más tarde, en NXT TakeOver, contra Natalya, gané el Campeonato Femenil NXT. Ese día debuté mi propio tema de entrada, del cual formaba parte el suyo, e hice el ‘¡Wooo!’ por primera vez. Sucedió de forma natural. Mi padre estaba en ringside. Aunque en realidad nunca fue algo que me había propuesto hacer… No quería continuar con su legado, simplemente sucedió».