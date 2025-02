Ya ha tenido Kyle Fletcher desde que compite para AEW varias luchas muy notorias, pero la de mañana promete quedar grabada a fuego en la memoria del joven gladiador.

Obviamente, Fletcher vivirá un momento emotivo en su tierra, como parte del evento más internacional en la historia de AEW, Grand Slam Australia. Y al mismo tiempo, lo hará junto a tres de los mejores luchadores del mundo, Kenny Omega, Will Ospreay y Konosuke Takeshita. Véase, un combate donde sea cual sea el resultado, Fletcher saldrá ganando.

Así lo expresó «The Protostar» bajo reciente entrevista con Fox Sports Australia.

«Y ahora puedo volver, puedo hacer todo esto, hablar con lo medios y todo el mundo está entusiasmado, estar en el ring con tres de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos. Y que mi nombre esté ahí y no parezca fuera de lugar, y que todo el mundo esté entusiasmado por ello, como todo, se siente surrealista. Es lo que he soñado toda mi vida, este momento, este combate, esta oportunidad ».

«De varias maneras, es muy surrealista, no creo que probablemente lo sienta como real hasta que esté en la arena , hasta que ocurra. Recuerdo a mi madre decirme hace años que se daría cuenta cuando yo volviera a Australia y luchara en una arena. Y no sé si estoy completamente de acuerdo con ello, pero sin duda es algo que tengo presente en mi cabeza.

Desde el Brisbane Entertainment Centre de la ciudad homónima, mañana llega AEW Grand Slam Australia, evento que será cubierto en directo por SUPERLUCHAS. Seguidamente, su menú anunciado.

#AEWGrandSlam Australia is SATURDAY!

Don’t miss an absolutely PACKED night of AEW action from the Brisbane Entertainment Centre at 10:30 pm ET/7:30pm PT or immediately following NBA All-Star Saturday Night.

February 13, 2025