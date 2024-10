Lo que pretende Scott D’Amore con MAPLE LEAF PRO

Scott D’Amore está iniciando la promoción MAPLE LEAF PRO en Canadá -acaban de llevar a cabo su primer evento, Forged In Excellence– y con el éxito inicial que están teniendo y las dudas que siempre genera un nuevo proyecto en la lucha libre le preguntan en Fightful acerca de lo que pretende.

THE SLAP HEARD ‘ROUND THE WORLD! 🌍@bullyray5150 got what he deserved.@MapleLeafPW is LIVE with #MLPWrestling Night 2 on #TrillerTV PPV

👉 https://t.co/Yy1nflGO67 pic.twitter.com/UHCkd8XKPj

— TrillerTV (@FiteTV) October 21, 2024