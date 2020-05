Lo que Otis planea hacerle a Roman Reigns cuando este regrese

Cual leyes del karma, tras la decisión de seguir adelante con sus shows televisados, pasando por encima de cualquier medida de distanciamiento social, WWE ha visto las bajas de sus dos principales estrellas: Becky Lynch y Roman Reigns. Mientras la primera se debe a una maternidad, el motivo de que llevemos sin ver a "The Big Dog" en las pantallas del Imperio McMahon desde marzo supone una consecuencia directa del coronavirus, al igual que sucede con Sami Zayn.

Y si bien WWE evita hablar de Reigns en televisión, Otis no omitió dicha razón por la que el samoano se ha autoexcluido de las grabaciones, durante una entrevista concedida a Sportskeeda.

«A Roman lo quiere todo el mundo. La compañía sigue adelante, el tren sigue en marcha. No puede decirte cuántas veces ha sido un placer tenerle cerca. Para un tipo que está en su mejor momento, todo el mundo lo ama de verdad. De verdad lo echamos de menos. Hay muchas risas entre bastidores que echamos en falta sin él. Cuando vuelva, va a ser incluso más dulce. Le voy a dar un buen abrazo de oso cuando lo vea. Un buen achuchón. No muy fuerte, pero sí un pequeño achuchón. No le gustan mucho mis abrazos de oso. Pero, sí, será genial verlo de vuelta y espero que está manteniéndose a salvo, nene».