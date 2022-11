Basado en Barry Windham, tío materno de Bray Wyatt, el denominado Uncle Howdy está siendo el primer alter ego que hace de las suyas sobre las pantallas de WWE desde que el «Eater of Worlds» regresó a la empresa.

Anoche, durante SmackDown, Uncle Howdy hizo de nuevo acto de presencia vía Titantron, luego de que Wyatt explicara que él no tuvo nada que ver con el ataque sufrido por LA Knight la semana pasada.

La aparición de Uncle Howdy estuvo acompañada de varias ráfagas de imágenes de antiguas encarnaciones de Wyatt y una voz femenina, hasta que el particular personaje jugó con desenmascararse y el texto «It’s coming» fue sobreimpresionado.

Aunque lo que más está dando qué hablar fue el número de teléfono que también se proyectó: 888-280-3999.

Y sí, el número está activo. Al hacer la llamada, una voz masculina sin identificar realiza una suerte de valoración psiquiátrica de Wyatt. Este aparente especialista se muestra preocupado por el hecho de que ningún tratamiento sea capaz de equilibrar la mente de la Superestrella.

Mientras, LA Knight no cree en la inocencia de Wyatt.

"And that's not an insult, that is just a fact of life."@RealLAKnight #SmackDown pic.twitter.com/mVD9c1SQKA