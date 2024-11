Ser derrotado por Charles Oliveira en 2022 no ha impedido que Michael Chandler reitere su creencia de que hay «abandono» en su oponente del UFC 309.

Si bien todos los ojos están puestos en Jon Jones y su tan esperada primera defensa del título este fin de semana, no es el único nombre notable que regresa a la acción después de un largo período de inactividad.

Chandler, aspirante al peso ligero, también está listo para pisar el Madison Square Garden y no compite desde su derrota ante Dustin Poirier hace dos años. Eso se debe en gran parte a una espera fallida para pelear con Conor McGregor, pero con eso ya en el pasado, «Iron» tiene la vista puesta en un enemigo familiar.

El ex campeón de Bellator encabezará la co-estelar en el pago por evento UFC 309 del sábado en una revancha con Oliveira. Cuando la pareja chocó por primera vez en mayo de 2021, «Do Bronx» montó una remontada memorable para detener a Chandler con golpes a principios de la segunda ronda.

Después de haber predicho que rompería a Oliveira en la preparación, el estadounidense expresó su sorpresa por su capacidad para sobrevivir a una embestida en el primer asalto, explicando en el epílogo que «realmente creía que iba a abandonar.»

Sin embargo, a pesar de que se demostró que estaba equivocado, Chandler comparte una teoría similar a pocos días del UFC 309…

Durante una aparición en el episodio del lunes de The Ariel Helwani Show en Uncrowned, se le preguntó a Chandler si está entrando en el evento del 16 de noviembre con los mismos pensamientos sobre la capacidad de Oliveira para manejar la animosidad dentro de la jaula.

La superación de casi finales contra él, Justin Gaethje, y Dustin Poirier en los últimos años, evidentemente, no fue suficiente para deshacerse de la narrativa de «renuncia» por completo para el ex monarca de peso ligero.

«Yo (todavía lo creo)», dijo Chandler. «No le estoy llamando desertor, pero sé que no me puse en la posición de pelear con él durante el tiempo suficiente, de presionarle durante el tiempo suficiente, de infundir dudas en su mente y en su espíritu durante el tiempo suficiente para encontrar la señal de salida. Esta vez, creo que lo conseguiremos».

Chandler espera demostrarlo en esta ocasión, en la que aspira a una segunda oportunidad de añadir el oro de la UFC a su currículum en las artes marciales mixtas.

Si lo consigue, los aficionados serán testigos de cómo «Iron» levanta la mano por primera vez desde el brutal nocaut con patada frontal que infligió a Tony Ferguson en 2022.